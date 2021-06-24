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جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 17 مليون جرعة
إجمالي المتعافين يرتفع إلى 460338 حالة

جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 17 مليون جرعة

2021/06/24
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 17 مليون جرعة لقاح كورونا
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الخميس، أن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة تتجاوز 17 مليون جرعة.

تطورات كورونا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (1255) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1247) حالة، كما تم تسجيل (14) حالة وفاة جديدة.

إجمالي التعافي

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (479390) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (460338) حالة.

مراكز اللقاحات

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.


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