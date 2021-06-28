جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 17 مليونًا و351 ألف جرعة

المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة، عن جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة والتي تتجاوز 17 مليون جرعة، بإحصائية بلغت 17،351،007 جرعة، عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

لقاح كورونا:

وأعلنت وزارة الصحة البدء في تطعيم الفئة العمرية من (12- 18) عامًا بالتاريخ الميلادي بلقاح كورونا “فايزر”، وذلك من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

اللقاحات المعتمدة:

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ولفتت الوزارة إلى أن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًّا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًّا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة.

مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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