جمال عارف عن بريجوفيتش: لم أتجنّ عليه !

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي جمال عارف أنه لم يتجنّ على اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش عندما طالب برحيله عن صفوف نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

جماهير الاتحاد تطلب رحيل بريجوفيتش

وغرد عارف قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “هل كنت أتجنى على بريجوفيتش، أم كنت أتحدث بصدق عن لاعب وجدته لم ولن يقدم أي إضافة هجومية؟، الآن كل جماهير الاتحاد، تنتظر اللحظة لمغادرة اللاعب خارج أسوار العميد”.

وفي وقت سابق، أثار رأي فني لأحد المحللين الرياضيين عن اللاعب الصربي سخرية جماهير نادي الاتحاد، وذلك بسبب المستوى المتواضع الذي ظهر به المهاجم الصربي مع الفريق الأول بالعميد آخر موسمين.

رأي علي كميخ يثير السخرية

وكان علي كميخ المحلل الرياضي قال بأن جماهير العميد والنادي سيندمون في حال رحيل اللاعب صاحب الـ30 سنة ووصفه بأنه مهاجم متميز وسيكون لدى الأندية الأخرى، فرصة كبيرة للتعاقد معه في حال غادر العميد.

وأكدوا على أنهم يريدون رحيله، كونه كان عنصرًا غير مؤثر في مباريات الفريق مؤخرًا.

وخلال موسم 2018/ 2019 لعب اللاعب الصربي، صاحب الـ30 عامًا 11 مباراة، ونجح في إحراز 7 أهداف، بينما في موسم 2019/ 2020 سجل اللاعب الصربي هدفًا واحدًا خلال 10 مباريات خاضها، أما في موسم 2020/ 2021 فسجل بريجوفيتش فقط 7 أهداف في 28 مباراة.

يذكر أن نادي الاتحاد يسعى حاليًا للوصول لاتفاق مع بريجوفيتش لتوقيع مخالصة مالية معه لضم بديله في الميركاتو الصيفي الحالي.

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