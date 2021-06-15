جمال عارف ينتقد رؤساء الأندية بسبب الديون

المواطن - مروة نبيل

انتقد الإعلامي جمال عارف، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعض رؤساء مجالس إدارات الأندية؛ بسبب الديون الكبيرة التي تتراكم على النادي.

جمال عارف ينتقد رؤساء الأندية:

وقال: “من تقدم لرئاسة الأندية طائعًا مختارًا فعليه أن يتحمل تبعات النادي بالكامل وبالذات لمن تقدم للرئاسة وهو يعرف عن الديون الكبيرة التي على النادي، طالما تقدمت للرئاسة تحمل كل تبعات النادي الله لا يهينك”.

وتابع جمال عارف في تغريدة أخرى، قائلًا: “الذين يربطون التغريدة برئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي هذا الربط غير صحيح.. أنمار تحمل ودفع وسدد حتى بعض المبالغ السابقة التي لم يكن له فيها يد، أنا أتكلم بشكل عام”.

لجنة الكفاءة المالية تكشف الديون

وكشفت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة مؤخرًا إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل الماضي، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تصل قيمتها إلى 627,003,053 ريالًا.

ويُعد نادي الاتحاد الأكثر ديونًا، حيث تجاوزت المستحقات المالية عليه حاجز الـ140 مليون ريال، يليه نادي النصر بـ135 مليون ريال، ثم الأهلي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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