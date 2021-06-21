جماهير الأهلي المصري تساند عماد متعب

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير النادي الأهلي المصري، على مساندة عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، وذلك بسبب تعرضه لـ وعكة صحية مؤخرًا.

عماد متعب يرفض الحديث عن مرضه

ويعمل متعب محللًا للمباريات في قناة On Sport المصرية، حيث لم يظهر منذ فترة وصلت إلى شهر في تحليل المباريات بسبب مرضه.

وأكدت جماهير النادي الأهلي عبر “تويتر” أنها تساند متعب وتتمنى له الشفاء العاجل وذلك بعد أن رفض الكشف عن أي تفاصيل تخص مرضه، كما أضاف اللاعب السابق لـ الأهلي أنه بمجرد فتح السفر إلى الخارج سيذهب للاطمئنان على صحته، وإجراء بعض الفحوصات.

وظهر متعب أمس الأحد في حوار تلفزيوني مع الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق حيث أكد على أنه بخير حاليًا، موجهًا الشكر لـ جماهير الكرة المصرية التي حرصت على مساندته.

ولعب عماد متعب مع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي من عام 2004 حتى عام 2018، كما مثل منتخب مصر الأول لكرة القدم بدءًا من عام 2005 حتى عام 2015.

وفاز متعب بـ 3 ألقاب في بطولة كأس أمم إفريقيا مع المنتخب المصري عامي 2006 و 2008 و 2010.

سبب اعتزال متعب

وكان متعب اعتزل كرة القدم في عام 2018 عن عمر الـ35 مؤكدًا على أنه كان بوده الاستمرار في الملاعب لمدة سنتين أو 3 لكن المدرب حسام البدري مدرب منتخب مصر الأول الحالي، كان سببًا في اعتزاله للكرة عندما كان مدربًا لـ الأهلي.

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