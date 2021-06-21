جماهير العميد: باولينهو مطلب اتحادي

المواطن - مروة نبيل

طالبت جماهير نادي الاتحاد مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي بضرورة التعاقد مع البرازيلي باولينهو، بعد رحيله رسميًّا عن جوانجزو إيفرجراند الصيني.

النجم البرازيلي يودع ناديه:

وودع النجم البرازيلي جماهير نادي جوانجزو إيفرجراند الصيني، بعد أكثر من 5 سنوات قضاها معه، متمنيًا التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأكدت تقارير صحافية عديدة أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر دخلت في مفاوضات لضم نجم برشلونة السابق، باولينهم في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد التعاقد رسميًّا مع مواطنه أندرسون تاليسكا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

باولينهو مطلب اتحادي:

وبعد إعلان النجم البرازيلي الرحيل عن فريقه الصيني، تفاعلت جماهير العميد مع الخبر، وأطلقت هاشتاق باولينهو مطلب اتحادي عبر “تويتر”، وبات ضمن قائمة الأكثر تداولًا في السعودية على موقع التدوينات القصيرة خلال وقت قصير.

وقال عبادي: “نعم الاتحاد بحاجه للاعب وسط مثل باولينهو وريناتو .. إضافة مهمة جدًّا للموسم القادم لاعبين سوبر ومتاحين حاليًّا نستطيع التوقيع مع أحدهم وبيكون فارق بوسطنا والإضافة الهجومية”.

وكتب آخر: “لاعب سوبر ومتاح وبدون كسر عقد رواتب فقط واللي قدر يفاوض أبو بكر قادر على المنافسة ومفاوضة السوبر باولينهو.. أمنية نشوفه بالاتحاد”، وعلق آخر قائلًا: “أنمار يقدر ينسي الجمهور أبو بكر باللاعب هذا”.

وعلق لويس خالد قائلًا: “باختصار ما راح تنافس الهلال والنصر إلا بمثل هذي الصفقات غيرها حتى التوب فور بيكون صعب عليك .. ما راح تحصل مثل هذي الفرصة توقع مع نجم كبير برواتب بس!”.

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