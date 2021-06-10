جماهير الهلال تحاور فهد بن نافل في السادسة مساءً

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لـ نادي الهلال بـ”تويتر” عن موعد اللقاء المنتظر لـ فهد بن نافل رئيس النادي وهو يُجيب عن أسئلة جماهير أزرق العاصمة للحديث عن مستقبل النادي.

لقاء رئيس الهلال يُعرض في السادسة مساءً:

وذكر حساب الأزرق، أن لقاء ابن نافل سوف يُبث في السادسة من مساء اليوم الخميس على حساب النادي في “تويتر”.

أهم الأسئلة الموجهة إلى ابن نافل:

وركزت جماهير أزرق العاصمة على اختيار مجموعة من الأسئلة حول خطط النادي وما يفكر فيه في المستقبل، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وكان أهم سؤال وُجه لـ فهد بن نافل هو كيفية تفكير مجلس إدارة الزعيم في إنشاء ملعب خاص لـ النادي أو إيجار ملعب آخر بديلًا لـ ملعب جامعة الملك سعود الذي أصبح في استحواذ نادي النصر حاليًّا ويُسمى بـ ملعب “مرسول بارك”. وطالبت جماهير الزعيم من فهد بن نافل ضرورة كشف آخر التحديثات حول مشروع ملعب الهلال وما تم التوصل إليه.

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