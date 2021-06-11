جماهير برشلونة سعيدة بعدم التعاقد مع فينالدوم

المواطن - محمد سمعه

أبدت جماهير نادي برشلونة الإسباني، رضاها حول فشل صفقة انضمام الهولندي جورجينيو فينالدوم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي السابق لصفوف النادي الكتالوني.

وكان اللاعب الهولندي صاحب الـ31 عامًا انضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي أمس الخميس لمدة 3 سنوات كصفقة انتقال حر قادمًا من فريق ليفربول.

وجاءت سعادة جماهير برشلونة، بفشل صفقة اللاعب الهولندي حيث توجهوا ضده بالانتقادات بسبب مماطلته مع برشلونة واشتراطه على إدارة خوان لابورتا الحصول على مبلغ مالي كبير، خاصة أن الظروف المالية لنادي برشلونة لا تسمح له بتقديم راتب سنوي كبير لأي صفقة يتعاقد معها.

سبب تفضيل فينالدوم الانتقال لـ باريس سان جيرمان:

وفي يوم الأحد الماضي، كانت صحيفة “الموندو ديبورتيفو” الإسبانية أكدت أن وكيل اللاعب الهولندي تواجد منذ عدة أيام في العاصمة الفرنسية باريس تمهيدًا لانتقال موكله لفريق العاصمة الفرنسية بالموسم المقبل 2021/ 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم ليفربول السابق، فضل الانتقال لصفوف فريق باريس سان جيرمان، بسبب الراتب الخيالي الذي سيحصل عليه من الفريق الفرنسي.

جدير بالذكر أن فينالدوم، كان انضم لفريق ليفربول في عام 2016 قادمًا من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

إنجازات فينالدوم مع ليفربول:

وفاز اللاعب الهولندي صاحب الـ30 عامًا، بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان لتدعيم صفوفه بأقوى الصفقات، وذلك أملًا في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

وكان باريس سان جيرمان ودع دوري الأبطال موسم 2020/ 2021 من دور نصف النهائي على يد فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

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