جمعية أسر التوحد توقع مذكرة تفاهم مع موفي سينما

المواطن - الرياض

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود والرئيس التنفيذي لـ “موفي سينما” الأستاذ سلطان بن فواز الحكير يوم الخميس الموافق 2021/06/17 م، مذكرة تفاهم لدعم الجمعيه في مجالات متعدده من بينها تنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد من مستفيدي الجمعيه.

تنمية مهارات ذوي اضطراب طيف التوحد

وأوضح الأمير سعود بن عبد العزيز بن فرحان آل سعود في تصريح له أن توقيع هذه المذكرة تأتي امتدادًا لسلسلة الشراكات مع القطاع الخاص، وفي إطار حرص الجمعية على توحيد الجهود لتنفيذ مشروع يُعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة، يستهدف صقل وتنمية مهارات وقدرات ذوي اضطراب طيف التوحد، مقدمًا شكره وتقديره لكل من ساهم في هذا المشروع وعلى رأسهم ” موفي سينما” والاخ سلطان الحكير الذي بادر للمساهمه في انشطة الجمعيه لخدمة الفئة الغاليه.

نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد

وبيّن الأمير سعود أن أبناء وبنات جمعية أسر التوحد يستحقون بذل المزيد من العمل من أجلهم وإبراز قدراتهم ومساهمتهم مع أسرهم في تنمية الوطن.

من جانبه، أوضح سلطان بن فواز الحكير أن المذكرة تهدف إلى مساهمة موفي سينما في نشر الوعي حول اضطراب طيف التوحد ، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أبناء طيف التوحد يقومون بدور فاعل في المجتمع وفق قدرات مختلفة وواجبنا أن نعمل لهم ومن أجلهم.

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