جميع الأندية السعودية رفضت ضم كاكو!

المواطن - مروة نبيل

فجر القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أحمد الأمير، مفاجأة مدوية بعدما أعلن أن نجم نادي التعاون، أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، تم رفضه من جميع الأندية السعودية.

الأمير يؤكد رفض الأندية لضم كاكو:

وأشادت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بصاحب صفقة انضمام نجم باراغواي إلى التعاون، ليؤكد آخر أن أحمد الأمير من استقدمه، ليرد الخبير القانوني قائلًا: “صحيح أنا من سوق اللاعب في أنديتنا، ولكن للأسف عادة أنديتنا عدم حفظ الحقوق”.

وتابع في تغريدة عبر حسابه، قبل قليل، قائلًا: “للتوضيح.. كاكو عرض على جميع أندية دوري المحترفين ومعظم مدربيها ولكن للأسف تم رفض اللاعب وذلك دليل واضح على الطريقة الفاشلة التي تستخدم في التوقيع مع اللاعبين الأجانب من قبل أنديتنا!”.

ويُعد كاكو من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منذ الانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وساهم في ظهوره بشكل مميز وتأهله إلى نهائي كأس الملك، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نجم التعاون في كوبا أمريكا:

ويُشارك نجم نادي التعاون حاليًّا مع منتخب باراغواي الأول لكرة القدم ضمن منافسات بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية “كوبا أمريكا 2021″ المقامة حاليًّا، ويُقدم مستوى مميزًا خاصة خلال مواجهة بوليفيا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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