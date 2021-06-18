جوليانو: تعلمت الكثير في النصر

المواطن - محمد سمعه

أكد اللاعب البرازيلي جوليانو، لاعب النصر السابق، واللاعب في صفوف نادي إسطنبول باشاك شهير التركي الحالي، أن تجربته كانت إيجابية مع العالمي.

ورد جوليانو على سؤال من أحد مشجعي العالمي عبر “تويتر” قائلًا: “بكل تأكيد، تجربتي مع العالمي كانت إيجابية وتعلمت الكثير في النادي وتطورت كلاعب وكشخص بالنادي، دائمًا أقدر تأثير جماهير أصفر العاصمة”.

تفاصيل أزمة جوليانو والنصر وفنربخشة:

وفي وقت سابق، كشف رجاء الله السلمي مساعد وزير الرياضة، تفاصيل تدخل الوزارة في أزمة البرازيلي جوليانو ونادي النصر ونادي فنربخشة التركي حول المستحقات المالية.

وتحدث السلمي في مارس الماضي لـ برنامج “الديوانية” المذاع على القناة الرياضية السعودية قائلًا: “هناك 3 قضايا أو مُطالبات من نادي فنربخشة التركي حول مستحقات جوليانو، تم سداد مطالبتين والثالثة مرصودة لدى الوزارة، باعتبارها من الالتزامات السابقة على الوزارة”.

وأضاف السلمي: “ومتى تم تزويد الوزارة، بما يرد من مطالبة حول هذا الأمر، سيتم تحويل المبلغ لنادي النصر لتسديد المبلغ للفريق التركي”.

مستحقات متأخرة دفعت جوليانو لمغادرة العالمي:

وتابع : ”مستحقات اللاعب البرازيلي، بينه وبين العالمي، لأن وزارة الرياضة لا تتكلف بدفع رواتب اللاعبين، ولكنها تُحول مستحقات للأندية، المعنية فيها، مع نهاية كل شهر”.

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