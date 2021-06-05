جيرو يصدم تشيلسي رغم تجديده العقد

المواطن - محمد سمعه

صدم الفرنسي أوليفيه جيرو، فريقه نادي تشيلسي الإنجليزي؛ حيث تحدث عن إمكانية انضمامه لفريق ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم تجديده للعقد مع الفريق اللندني.

وكان اسم جيرو طُرح بقوة على طاولة ميلان للتعاقد معه ولتدعيم الجانب الهجومي للروسونيري بجانب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

جيرو يفكر في الانضمام لـ ميلان !

وأكد جيرو على أنه قد يفكر في الانضمام لـ ميلان في صيف العام الحالي، رغم تجديد العقد مع البلوز.

تياجو سيلفا وجيرو مستمرين مع تشيلسي:

وبوقت سابق، أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، الجمعة، عن تجديد عقد نجميه، البرازيلي تياجو سيلفا والفرنسي أوليفيه جيرو، وذلك بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2020/ 2021.

وذكر الموقع الرسمي للبلوز عبر الإنترنت أن سيلفا مستمر مع بطل أوروبا حتى صيف عام 2022، وذلك بعد انضمامه للفريق الإنجليزي في صيف 2020 كصفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك جدد الفرنسي جيرو مع البلوز حتى صيف عام 2022، بعد أن كان مساهمًا بشكل كبير في تتويج البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي.

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