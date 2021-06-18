حالات كورونا الجديدة في روسيا تتجاوز 17 ألف إصابة

المواطن - متابعة

تجاوزت حالات كورونا الجديدة التي تم رصدها في روسيا اليوم 17 ألف حالة على خلفية زيادة غير مسبوقة بعدد المرضى في العاصمة موسكو.

حالات كورونا في روسيا

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا اليوم الجمعة أنها سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 17262 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 14057 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ مطلع فبراير، ويعود أكثر من نصف الإصابات الجديدة (9056 حالة) إلى العاصمة موسكو، ما يمثل قفزة غير مسبوقة في عدد المصابين.

حصيلة الوفيات والتعافي

وبحسب روسيا اليوم ارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في البلاد خلال اليوم الأخير بواقع 453 حالة وفاة (مقابل 416 وفاة أمس)، فيما تماثل 10954 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و281309 إصابات مؤكدة، منها 128445 حالة وفاة و302205 حالات نشطة وأربعة ملايين و850659 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 144.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19″، أكثر من 444 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة.

سلسلة إجراءات في موسكو

واتخذت سلطات موسكو في الأيام الأخيرة سلسلة إجراءات في مسعى للحد من تفشي الوباء، بما في ذلك تشديد القيود القائمة وفرض التطعيم الإلزامي للموظفين في قطاع الخدمات وحظر الفعالية الترفيهية بمشاركة أكثر من ألف شخص.

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