حامل في الشهور الأخيرة فهل يمكنها تلقي لقاح كورونا؟

المواطن - الرياض

ردت وزارة الصحة على استفسار بشأن مدى خطورة تلقي لقاح فيروس كورونا بالنسبة إلى سيدة حامل في الشهر السابع.

وقالت الوزارة عبر تويتر، إنه بناءً على الدراسات والتوصيات العلمية الحديثة فإنه بشكل عام لا مانع من إعطاء لقاح فيروس كورونا للمرأة الحامل.

مستجدات كورونا بالمملكة:

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (1239 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت عن تعافي (932) حالة، كما تم تسجيل (15) وفيات جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (469414) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (451187) حالة.

تدشين مراكز اللقاحات:

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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