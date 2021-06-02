المواطن - الرياض

حذرت الدكتورة سارة العبد الكريم، عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من الظهور مدخنين عبر حساباتهم الشخصية أو بالسيجار عبر منصة سناب شات أو أي منصة إلكترونية.

وقالت الدكتورة العبد الكريم، خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية روتانا خليجية، إذا أجرت أي وسيلة إعلامية لقاءً مع أحد الأشخاص وظهر الشخص يدخن سوف تحاسب أيضًا الوسيلة الإعلامية الناقلة التي ظهر خلالها المدخن، بحسب فضائية روتانا خليجية.

وأضافت عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، أيضا القنوات التي تعرض الأفلام والمسلسلات إذا وجدت مشاهد تحتوي على مدخنين سوف تحاسب القناة على ما تم عرضه، حيث يلزم الأمر حذف مشاهد التدخين من الأفلام والمسلسلات قبل عرضها.

وسابقًا أوضح مركز التواصل الحكومي كيف تحمي المملكة غير المدخنين؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين.

أماكن يمنع فيها التدخين:

ولفت المركز، في تصريحات سابقة عبر حسابه بموقع تويتر، إلى أن المملكة منعت التدخين في الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات والهيئات والجهات العامة في الدولة، وكذلك في المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، وأيضًا في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها.

وأوضح المركز، أنه يمنع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وفي مواقع إنتاج البترول والمستودعات والمصاعد ودورات المياه ووسائل النقل العامة.

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