حريق كبير بفندق لافيدا في بيروت

المواطن- متابعة

نشب حريق كبير في فندق لافيدا (la vida) في العاصمة اللبنانية بيروت، وتحديدًا في منطقة الروشة الشهيرة.

السبب وراء الحريق

ونقل موقع سكاي نيوز عن مصادره أن الحريق نجم عن انفجار خزانات للمازوت التابعة للمولدات الكهربائية، التي تغذي المنطقة بالتيار الكهربائي.

وتعمل فرق الدفاع المدني وجهاز الإطفاء حاليًا على إخماد الحريق وإنقاذ نزلاء فندق لافيدا، الذين يصل عددهم إلى نحو 50 شخصًا، من بينهم أطفال ونساء، وحتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية.

وقال شاهد عيان إن من بين نزلاء الفندق عائلات وأطفال، لافتًا إلى أن عددًا من النزلاء هرعوا إلى الطوابق العليا وصولًا إلى سطح الفندق.

وتشهد مدينة بيروت انتشارًا متزايدًا للمولدات الخاصة بالتيار الكهربائي ذات القدرة الكبيرة، مع استحداث خزانات للوقود بالقرب من البنايات السكنية، مما يشكل خطورة كبيرة على أرواح السكان في لبنان.

أزمة الكهرباء في بيروت

ويأتي ذلك بسبب تراجع التغذية بالتيار الكهربائي لأقصى حد حتى أنها لا تتجاوز بضعة ساعات يوميًا، يواكبها ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، التي تستدعي استهلاكًا كبيرًا للطاقة الكهربائية التي توفرها المولدات الخاصة الموازية.

وكل هذا جاء في محاولة لتعويض النقص الفادح في التغذية بالتيار الكهربائي، من شركة كهرباء لبنان الرسمية، مما يزيد من حالة الغضب الشعبي التي تصل حد الغليان، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة