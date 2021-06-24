حريق منتزه الشعف يتوسع نحو الجرة

المواطن - الرياض

لا تزال فرق الدفاع المدني تكافح حريق منتزه الشعف الذي اندلع يوم أمس، فيما تتسع دائرة الحريق وتتجه نحو متنزه الجرة بحسب ما أفاد مراسل قناة الإخبارية.

فيديو | مراسل #الإخبارية: حريق متنزه الشعف تتوسع دائرته إلى متنزه الجرة بـ #أبها دون تسجيل إصابات حتى الآن#نشرة_النهار pic.twitter.com/IPgoRkZYEz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 24, 2021

وقد ساعدت أشجار العرعر في انتقال الحريق من منتزه الشعف إلى منتزه الجرة رغم بعد المسافة بينهما، فيما لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وتحاول الجهات المسؤولة فتح مسارات خاصة داخل الغابات لتسهيل وصول عربات الدفاع المدني، فيما تزيد سرعة الرياح من تعقيد الموقف.

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