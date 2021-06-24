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حريق منتزه الشعف يتوسع نحو الجرة
سرعة الرياح ووعورة التضاريس عقدت الموقف

حريق منتزه الشعف يتوسع نحو الجرة

2021/06/24
الساعة 6:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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حريق منتزه الشعف يتوسع نحو الجرة
المواطن - الرياض

لا تزال فرق الدفاع المدني تكافح حريق منتزه الشعف الذي اندلع يوم أمس، فيما تتسع دائرة الحريق وتتجه نحو متنزه الجرة بحسب ما أفاد مراسل قناة الإخبارية.

وقد ساعدت أشجار العرعر في انتقال الحريق من منتزه الشعف إلى منتزه الجرة رغم بعد المسافة بينهما، فيما لم يتم تسجيل أية إصابات حتى الآن.

وتحاول الجهات المسؤولة فتح مسارات خاصة داخل الغابات لتسهيل وصول عربات الدفاع المدني، فيما تزيد سرعة الرياح من تعقيد الموقف.


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