حسان تمبكتي يغادر المشفى

المواطن - محمد سمعه

غادر المدافع حسان تمبكتي لاعب المنتخب السعودي، مستشفى الملك خالد الجامعي قبل قليل وذلك بعد إجرائه لكافة الفحوصات اللازمة.

وذكر الحساب الرسمي لـ المنتخب السعودي عبر “تويتر” أن اللاعب غادر المشفى بعد تحديد البرنامج العلاجي الذي سوف يسير عليه.

حسان تمبكتي يطمئن جماهير الأخضر

وكان تمبكتي، حرص على طمأنة الجماهير عبر مقطع فيديو، وقال: “السلام عليكم.. شكرًا على كل من سأل عليّ، أحب أقول لكم أن حالتي أفضل، ولن أحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وإن شاء الله شهرين وسأعود”.

تفاصيل إصابة تمبكتي

يذكر أن تمبكتي كان قد سقط عند الدقيقة 71 من أحداث مباراة السعودية ضد أوزبكستان، بعد تدخل مع حارس مرمى الأخضر محمد العويس، وغادر الملعب بسيارة الإسعاف، قبل أن يتم التأكد من استقرار حالته.

وقام رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل بزيارة حسان تمبكتي فور نهاية المباراة في المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، وأكد الكادر الطبي أن حالة اللاعب مستقرة.

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