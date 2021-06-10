حسم موقف حضور الجماهير في أولمبياد طوكيو

المواطن - مروة نبيل

كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية والباراليمبية “أولمبياد طوكيو 2020″، اليوم الخميس، عن الموقف النهائي من حضور الجماهير لمنافسات الدورة.

موقف الجماهير من أولمبياد طوكيو

وأعلن منظمو أولمبياد طوكيو 2020، أنه لن يتم السماح بحضور جماهير من خارج اليابان، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الأولمبياد، تامايو ماروكاوا، القرار في نهاية اجتماع مع رئيسة طوكيو 2020، سيكو هاشيموتو، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، توماس باخ، رئيس اللجنة الباراليمبية، أندرو بارسونز وحاكمة طوكيو، يوريكو كويكي.

الحفاظ على صحة الرياضيين

وقالت ماراوكاوا: “في الاجتماع الذي انعقد اليوم تقرر التخلي عن خيار استقبال زوار من الخارج”، وأوضحت هاشيموتو أن الرحلات الدولية محظورة “ووضع كورونا في اليابان حاليا وفي دول أخرى مازال يمثل تحديًا”.

ولفتت هاشيموتو إلى أن “القرار الذي يحظى بالاحترام والقبول التام من اللجنتين الأولمبية والبارالمبية، سيساهم في ضمان إقامة أولمبياد آمنة لكافة الرياضيين والمشاركين الآخرين وكذلك للشعب الياباني”.

وأشارت المسؤولة عن أوليمبياد طوكيو، إلى أن توماس باخ “أبدى شعوره بالإحباط تجاه هذا القرار، لكنه قال إن الصحة تأتي أولا وأبدى تفهمه”.

وعلى الرغم من هذا القرار، إلا أن هناك إمكانية للسماح لأشخاص بعينهم منخرطين في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية لدخول اليابان، من بينهم حوالي 8 آلاف متطوع للمشاركة في تنظيم الحدث الرياضي.

ومن المقرر أن يسترد كافة الأشخاص الذين اشتروا بالفعل تذاكر لحضور الأولمبياد أموالهم، فيما سيتخذ المنظمون في أبريل المقبل، قرارا بشأن حضور متفرجين من الأصل لمقار الدورة أو كيف ستكون القيود في هذا الصدد.

شارك الخبر







شارك الخبر