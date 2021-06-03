حسين عبدالغني عن مدرب النصر: ليس من مصلحتي مجاملته !

المواطن - محمد سمعه

أكد حسين عبدالغني، المدير التنفيذي بـ نادي النصر، أنه ليس من مصلحته مجاملة المدرب البرازيلي مانو مينيز مدرب الفريق الكروي الأول بالعالمي.

مدرب النصر يقوم بعمله على أكمل وجه:

وتحدث عبدالغني عن المدرب مانو مينيز لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية قائلًا: “ليس من مصلحتي مجاملة مينيز، لأن هذا سيعود في النهاية علي وعلى نادي النصر، حقيقة المدرب يقوم بعمله على أكمل وجه وبصورة احترافية”.

وتابع عبدالغني: “مينيز مدرب شجاع وليس جبانًا، لا أقول أنه أعظم مدرب، ولكنه شخص مجتهد لا يُلقي بـ المسؤولية على الآخرين سواء كان لاعبًا أو حكمًا أو ملعبًا، دائمًا إذا كان مخطئًا، يعترف بهذا الأمر”.

وواصل المدير التنفيذي بالعالمي قائلًا: “أنا عملي إداري وليس فنيًّا، ولكنني أتناقش معه في حدود بالطبع، لأنه صاحب القرار الفني، الأول والأخير”.

مينيز تولى المسؤولية عقب رحيل هورفات:

يذكر أن مينيز كان تولى تدريب النصر في إبريل الماضي، خلفًا للمدرب الكرواتي هورفات، الذي تمت إقالته، بعد الخسارة من ضمك بـ دوري المحترفين في شهر إبريل.

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