حسين عبدالغني: لن أرحل عن النصر وكورونا أعاقتنا كثيرًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح حسين عبدالغني، المدير التنفيذي لـ نادي النصر، أنه مستمر في عمله مع الفريق ولن يرحل عنه بعد نهاية موسم 2020/ 2021.

حسين عبدالغني يؤكد بقاءه في النصر:

وقال عبدالغني خلال حديثه لـ برنامج “في المرمى” المذاع على قناة العربية: “لن أرحل عن النصر ومستمر في عملي وبدأنا العمل استعدادًا للموسم المقبل”.

كورونا أعاقت النصر:

وتابع عبدالغني: “أود الاعتراف أن موسم النصر في بداياته لم يكن جيدًا، وهذا ليس تقصيرًا من الأشخاص ولكن بسبب ظروف مثل الإصابات وجائحة كورونا التي أعاقتنا كثيرًا”.

وواصل عبدالغني قائلًا: “برأيي العمل على كل صغيرة وكبيرة أهم من تقديم التقارير، ولا أحب الدخول في مجموعة واتساب مع اللاعبين؛ لأنني أحب أن أتركهم على راحتهم يتحدثون، بالإضافة إلى أن وجود سيكون غير مفيد”.

وأكمل المدير التنفيذي بـ النصر حديثه قائلًا: “طُلب مني تقارير عن استمرار اللاعبين وهناك تقارير فنية من المدربين عن اللاعبين الأجانب والسعوديين، وبالفعل تحدثت مع المدرب مينيز عن اللاعبي الأجانب والسعوديين، وحاجة الفريق، وهناك 24 لاعبًا معارًا لأندية أخرى، وسيكون هناك برنامج لهم لـ تحديد من سيخدم الفريق بالموسم المقبل”.

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