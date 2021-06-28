حضور كثيف لفعاليات محطة العلا ضمن رحلة إبداعية حول المملكة

المواطن - الرياض

في إطار التعاون المشترك بين أكاديمية MBC والهيئة العامة للترفيه اختُتمت فعاليات محطة العلا ضمن مبادرة “رحلة إبداعية حول المملكة”، وذلك بالتعاون مع “الهيئة الملكية لمحافظة العلا”.

فعاليات محطة العلا

وشهدت الفعاليات التي امتدت على مدى يومين إقبالًا كبيرًا من المتقدمين والمتقدمات للمشاركة في تجارب الأداء ضمن مختلف اختصاصات قطاعي الإعلام والترفيه، وفاز منهم 18 موهبة.

بموازاة ذلك، تخلل الفعاليات في اليوم الأول إطلاق عدد من الندوات وورش العمل والجلسات الحوارية والمُداخلات المُلهِمة التي شهدت بمجملها حضورًا لافتًا من قبل الجمهور والمدعوّين إضافةً إلى المحاضرين والمتخصصين الذي قاموا بإدارة تلك الندوات والورش.

وخلال اختتام الفعاليات في اليوم الأخير، أُلقيتْ كلمات ملهِمة من قبل الهيئة العامة للترفيه، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وأكاديمية MBC، ممثلين بكل من عبدالعزيز الزامل – عضو فريق تطوير المواهب في الهيئة العامة للترفيه؛ وسعد المطرفي – المدير التنفيذي للإعلام والتواصل والمتحدث الرسمي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، والدكتورة عُلا العلوان – مديرة الشراكات والعلاقات الاستراتيجية في أكاديمية MBC.

حضور كثيف للفعاليات

من جانب آخر، شهدت الفعاليات حضورًا كثيفًا لوجوه من الوسط الإعلامي والفني والإبداعي، بالإضافة إلى حكّام تجارب الأداء، والخبراء والاختصاصيين الذي أداروا الجلسات الحوارية وورش العمل، فكان من أبرز هؤلاء: الممثلة هبة الحسين، والفنان عايض يوسف، وأخصائية الموارد البشرية وعازفة البيانو رويدا رفه، والمنتج والمخرج السعودي فيصل بالطيور، ومقدمة البرامج بنان البيك، والمخرج الإبداعي عبد العزيز الشلاحي، والكاتبة والمخرجة هناء العمير، والممثل فيصل الدوخي، والأستاذ الجامعي والمخرج السينمائي علي التميمي، والممثل والمقدم ياسر السقاف.

أسماء الفائزين بتجارب الأداء في محطة العلا:

عزف العود: مروان محمد

إعداد المحتوى: عبدالله ناصر

التمثيل فئة الرجال: عبد الرحمن محمد

فن موّال المجس: هناد عبدالوهاب

آلة القانون: محمد عبدالله

غناء الراب: عبدالعزيز الأحمد

الشعر للأطفال: عبدالله بدر

التمثيل للإناث: رغد سامي

التقديم المسرحي: مروج محمد

الشعر: محمد جايز

تحريك الدمى: سعد محمد

مقدم برامج إذاعية: يوسف محمد

فويس أوفر: راضي زيد

مونتاج: الثنائي يزيد صالح وأصيل سالم

رقص غنائي: فرقة الأطفال (الإبداع)

تمثيل الأطفال: زهوة محمود

ماكياج مسرحي: وعد أحمد

تقديم فعاليات رسمية: غالب حاتم

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