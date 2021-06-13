حضور متميز للأطفال في فعاليات معرض مكة المكرمة الرقمي

المواطن - واس

سجلت فعاليات معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي “بناء الإنسان وتنمية المكان” المقام حالياً في قبة جدة حضوراً متميزاً لفئة الأطفال الذين حرص أهاليهم على اصطحابهم ليتعرفوا على ما يزخر به مستقبل البلاد من مشاريع منفذة وجاري تنفيذها التي يتحقق معها المستقبل الواعد لأبناء المنطقة في شتى المجالات.

عروض مرئية:

وجذبت الأركان المخصصة لمشاركات الجهات الحكومية الأطفال حيث العروض المرئية المتنوعة والفعاليات.

فعاليات لأسبوع:

يذكر أن فعاليات معرض مكة المكرمة الرقمي تستمر على مدى أسبوع لمختلف الفئات العمرية, وذلك على فترتين من 10صباحاً حتى 12 ظهراً ومن الـ5 حتى 10 مساء.

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