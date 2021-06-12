حفل زفاف سري ينتهي بتغريم العروسين

المواطن- محمد داوود- كوالالمبور

ما زالت ماليزيا تسجل أرقامًا مرتفعة في الإصابات بكورونا المستجد ، حيث أكدت تسجيل 5793 إصابة جديدة اليوم السبت ، وهو ما يعد انخفاضاً عن يوم أمس والذي شهد معدلاً أعلى في أعداد الإصابات بواقع 6849 ، وهو ما دفع وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري يعقوب للإعلان عن تمديد قيود الإغلاق الكامل على مستوى البلاد لمدة أسبوعين إضافيين لمواجهة ارتفاع الإصابات اليومية بالفايروس.

الحظر حتى 28 يونيو:

وقال يعقوب، إن العمل سيستمر بالمرحلة الأولى من قيود الإغلاق حتى 28، بدلاً من 14، من يونيو الجاري ، مبينًا أن القرار اتخذ خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن القومي برئاسة رئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين، وبناء على اقتراح من وزارة الصحة.

حفل زفاف مخالف:

وفي سياق متصل ، تم فرض غرامة قدرها 2000 رنجيت أي ما يعادل 1850 ريال سعودي على كل من تسعة عشر من أفراد أسرة ماليزية بالإضافة إلى مصور، بسبب إقامة حفل زفاف خلال فترة أمر تقييد الحركة، في مخالفة لتعليمات مجلس الأمن القومي.

وأوضحت الشرطة الماليزية ، أن رجال الشرطة الذين يقومون بدورية لمراقبة الامتثال لإجراءات التشغيل الموحدة، اكتشفوا أن حفل زفاف كان يقام في منطقة سكنية بشكل غير قانوني ، إذ تعتبر حفلات الزفاف ممنوعة أثناء فترة تقييد الحركة.

لا تهاون ولا تساهل:

وبينت الشرطة ، أنه تم اتخاذ إجراءات على الفور لإصدار غرامات بحق أفراد الأسرة الـ 19 ومصورًا حاضرًا في حفل الزفاف.

وقالت: لن نتهاون مع أي شخص لا يريد الالتزام بإجراءات التشغيل الموحدة ، وإلى جانب 20 مشاركًا في حفل الزفاف، بينت الشرطة أنه تم إصدار غرامات أيضًا ضد 21 آخرين انتهكوا إجراءات التشغيل الموحدة، كما إن بعضهم تم تغريمهم بسبب السفر بين الولايات وبين المناطق.

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