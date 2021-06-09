حقيقة إلغاء البطولة العربية

المواطن - محمد سمعه

كشف الناقد الرياضي والإعلامي عدنان جستنيه حقيقة ما تردد حول إلغاء البطولة العربية بعد استقالة طلال آل الشيخ من منصبه كمدير للبطولة.

وغرد عدنان جستنيه قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “لا صحة لكل ما يُشاع ويُقال ويُنشر عن إلغاء البطولة، حيث سيقام النهائي في موعده، والبطولة مستمرة والخبر الصحيح هو استقالة طلال آل الشيخ مدير البطولة، وإذا عُرف السبب بطل العجب”.

رسالة طلال آل الشيخ بعد الاستقالة:

وكان طلال آل الشيخ أعلن أمس الثلاثاء، عن استقالته رسميًّا من منصبه، موجهًا الشكر لكل من سانده خلال الفترة الماضية.

وقال طلال آل الشيخ: “كل الشكر والتقدير والامتنان، للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على الدعم والاهتمام والتوجيه الذي حظيت بهم خلال تشرفي بالعمل تحت قيادته في الاتحاد العربي لكرة القدم، وعلى تفهم سموه لظروفي الخاصة”.

وتابع في سلسلة تغريدات عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وكلي ثقة بأن نجاحات وتوهج الاتحاد العربي لكرة القدم ونشاطاته، ستستمر وتزدهر في ظل حكمته ورئاسته”.

موعد نهائي البطولة العربية:

وسوف يُقام نهائي البطولة العربية بين نادي الاتحاد، وفريق الرجاء البيضاوي المغربي يوم 21 أغسطس المقبل في المغرب.

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