حقيقة اهتمام النصر بـ محمد آل فتيل

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن الزهراني، حقيقة اهتمام نادي النصر بضم المدافع محمد آل فتيل لاعب الفريق الكروي الأول في الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النصر لم يفاوض محمد آل فتيل

وغرد الزهراني عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: ” غير صحيح البتة دخول النصر في مفاوضات مع آل فتيل، وربما يكون لـ جار قريب أو بعيد”.

وعانى آل فتيل مع الفريق الكروي الأول بـ الراقي في موسم 2020/ 2021، حيث احتل الراقي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تأثير المشاكل الإدارية سلبيًّا على الفريق الأول، حيث تلقى هزائم تاريخية في دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا.

الأهلي حدد البدلاء

وكان الأهلي رغب في ضم المغربي مهدي بن عطية أو الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي ليون الفرنسي، في حال رحل آل فتيل عن النادي.

جدير بالذكر أن آل فتيل صاحب الـ29 عامًا يلعب مع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي منذ عام 2012.

وسيرغب آل فتيل في الرحيل عن الراقي، سعيًا لخوض تجربة احترافية جديدة بمكان آخر، حيث قد ينضم لفريق آخر بـ الدوري السعودي بحثًا عن الابتعاد عن المشاكل الإدارية التي عانى منها الأهلي.

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