حقيقة رحيل بانيغا عن الشباب

المواطن - مروة نبيل

جذب الأرجنتيني إيفر بانيغا الأنظار إليه بقوة في أول مواسمه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون من أبزر المحترفين في السعودية الموسم المنصرم.

بانيغا مستمر مع الشباب

وانضم بانيغا إلى صفوف الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إشبيلية الإسباني، وأكدت تقارير صحافية مؤخرًا أن اللاعب الأرجنتيني في طريقه للرحيل عن الليوث في الميركاتو الحالي.

وحسم رئيس نادي الشباب، خالد البلطان هذه الأنباء خلال تصريحاته لبرنامج “عز الرياضة”، وقال: “هذا الكلام غير صحيح، بانيغا سعيد جدًا معنا، ويشعر بأنه أحد أبناء النادي، وعقده مستمر معنا لثلاث سنوات مقبلة، على الجمهور ألا يصدق أي أخبار”.

وشارك الأرجنتيني بانيغا في 27 مباراة مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولعب فيهم جميعًا كأساسي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في الشهر مرتين، ويمكن الاطلاع على أبرز أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يستعد في إسبانيا

على الجانب الآخر، يُقيم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية خلال الفترة من 9 حتى 21 يوليو، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم المقبل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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