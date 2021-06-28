حل مشكلة التحديث الجديد في تطبيق سناب شات

المواطن - الرياض

اشتكى العديد من مستخدمي تطبيق سناب شات من حدوث مشاكل في التحديث الجديد من التطبيق، حيث يتعطل عن العمل بعد تنزيل تحديث السناب.

حل مشكلة تطبيق سناب شات:

وحذر المحرر التقني عبدالله السبع من تحميل التحديث الجديد من تطبيق السناب مشيرًا في نفس الوقت إلى إمكانية التغلب على المشكلة لمن يعانون من تعطل التطبيق.

وقال السبع: لأي شخص حدث وتعطل عنده تطبيق سناب شات الحل بسيط من خلال ما يلي:

أولًا قم بتحميل تطبيق TestFlight من خلال متجر تطبيقات أبل.

ثانيًا قم بتحميل النسخة التجريبية من تطبيق السناب شات

وأشار السبع إلى أن هذه النسخة هي نسخة تجريبية وليست نسخة نهائية لكن يمكن العمل بها لحين إصلاح الخلل من قبل الشركة المالكة للتطبيق ومن ثم إعادة تحميل التحديث الجديد مرة أخرى بعد تلافي المشاكل.

يذكر أن سناب شات ‏ هو تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرسائل المصورة وضعها إيفان شبيغل وبوبي ميرفي.

عن طريق التطبيق، يمكن للمستخدمين التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة تعرف على أنها “لقطات” أو “سنابات”.

تقنية سبوت لايت:

وأطلق سناب شات في وقت سابق تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” ما يتيح للمستخدمين ربح مليون دولار أمريكي يوميًّا.

وأوضح موقع “تايمز نيوز ناو” أن التقنية تسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين.

ووعد سناب شات بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميًّا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

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