حل مشكلة عدم ظهور تطبيق توكلنا في إسبانيا

المواطن - الرياض

أوضح السفير عزام القين أن تطبيق توكلنا لا يظهر في إسبانيا، موضحاً أنه يتوجب على المواطنين طباعة شهادة التطعيم من موقع صحتي وكذلك تعبئة بيانات وزارة الصحة الإسبانية كما هو موضح في موقع السفارة.

وبالأمس أعلن تطبيق توكلنا وصول عدد مستخدميه إلى أكثر من 21 مليون مستخدم.

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