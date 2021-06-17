خالد سامي حالته مستقرة وخبر سار من زوجته

المواطن - الرياض

شهدت الحالة الصحية للفنان خالد سامي، تطورات مبشرة بعد أن قالت زوجته عايدة العتيبي إن حالته مستقرة، وأبدى تجاوباً معها أمس الأول الثلاثاء، حين طلبت منه أن يمسك يدها ففعل، في إشارة تدل على أنه كان يسمعها.

وقالت العتيبي في تصريحات بحسب “العربية.نت”: “ما زال في غيبوبة منذ 14 يوماً، تعرض خلالها إلى توقف القلب لمدة 21 ثانية، وتم إنعاشه خمس مرات”.

لا يوجد سبب واضح:

أما عن نتائج الفحوصات التي أُجريت له مؤخراً ، فأوضحت أن كلها أثبتت سلامة المخ، ولا يوجد سبب واضح لانتكاس صحته، قائلة “أستبعد أن يكون السبب نفسياً، فزوجي يحب الحياة، وكان دائماً متفائلاً، كما كان يخطط للسفر بعد شفائه”.

وأضافت أن عملية زراعة الكلية كانت من المقرر أن تجرى في شهر رمضان، إلا أن حالة خالد سامي الصحية غير المستقرة أخرت العملية، لأن قلة الحركة وعدم الرياضة ساهما في ضعف العضلات ولم يتحمل جسده”.

طلب بالدعاء:

وختمت العتيبي كلامها مطالبة الجميع بالدعاء له، على أمل أن يأتيها خبر مفرح عن صحته، لاسيما أن الزيارة مازالت ممنوعة عنه بسبب مناعته الضعيفة.

وكان الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي.

وقالت زوجة سامي في تغريدة سابقة: “الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله”.

نبذة عن حياة الفنان:

وُلد خالد سامي بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، انطلق في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، قدمه الممثل محمد الكنهل كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

كان أول عمل لخالد سامي والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة