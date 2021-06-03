خبراء يقدمون مقترحات لحل أزمة مواقف السيارات في السعودية

المواطن - الرياض

قدم الدكتور علي مليباري المدير التنفيذي للجمعية السعودية للهندسة المدنية عدة مقترحات لحل أزمة مواقف السيارات، في السعودية قائلًا: “يمكن استخدام التقنيات في تعزيز نظام المواقف داخل المدن من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان باعتبارها الجهة المختصة في هذا الأمر”.

مواقف السيارات والحلول المقترحة:

وأضاف الدكتور علي المليباري خلال لقاء تليفزيوني عبر برنامج “الشارع السعودي” المذاع على قناة السعودية، أيضًا أنه يمكن فتح مجالات أخرى لتقديم الحلول من خلال جلب الاستثمارات فهو أحد أهم حلول المشكلة.

فيما أكد مهندس عادل بوعلي وهو مهندس تخطيط حضري، أن مشكلة مواقف السيارات سببها مشكلة في التخطيط بالإضافة إلى عدم تطبيق التنظيم.

سوء التخطيط والتنظيم سبب الأزمة:

وأضاف مهندس عادل بوعلي بأن إدارة المدن مطالبة بمتابعة تشغيل المواقف، مشددًا على ضرورة وجود بدائل جديدة لتنقل بخلاف المركبات الخاصة، والاعتماد على المواقف الطويلة باعتبارها أحد العوامل المعالجة للأزمة.

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