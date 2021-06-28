خبير فرنسي يكشف خطة السعودية لتحويل العلا لوجهة سياحية عالمية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

كشف رئيس قطاع التسويق بالهيئة الملكية لمحافظة العلا، فيليب جونز، عن خطط تحويل هذه المنطقة الأثرية والتاريخية إلى وجهة سياحية عالمية.

وقال في مقابلة مع موقع L écho touristique الفرنسي: هذه وجهة جديدة بكر غير متوقعة، وفي حين يعتقد الكثير أن السعودية مجرد صحراء كبيرة، إلا أن العلا تأتي لتثبت عكس ذلك، فهي عبارة عن طريق تجاري استضاف العديد من الحضارات المتعاقبة، وكل منها ترك آثاره فيها.

وتابع: لذلك تركز العلا على ثرواتها الأثرية، ويحتوي الوادي على العاصمة الجنوبية السابقة للأنباط، وهي الحجر، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، وتعد العلا أيضًا موطنًا لواحدة من أقدم المكتبات في العالم التي تم بناؤها في الصخر، ومركز مدينة قديم يعود إلى القرن الثاني عشر.

خطة السعودية لتحويل العلا إلى وجهة سياحية عالمية

وأضاف الخبير الفرنسي في مجال التسويق أن هدف السعودية هو استقبال مليوني سائح سنويًا بنهاية بناء المشروع في عام 2035، مشيرًا إلى أنه يمكن زيارة العديد من المواقع في العلا الآن.

وتابع أن نسق استقبال السياح سيرتفع في الخريف المقبل، مع افتتاح فندقين رئيسيين في أكتوبر وهما: Ashar Resort by Banyan Tree Accor ، و Habitas AlUla، وهو مخيم فاخر تقدمه مجموعة الفنادق المكسيكية Habitas. كما أن هناك فنادق أخرى في طور البناء، بما في ذلك فندق من المقرر أن يصممه جان نوفيل وسيُفتتح في عام 2024.

وتابع: هناك نحو 10 مطاعم ستفتح أبوابها بحلول خريف هذا العام، ومع اكتمال تجديد مطار العلا، ستصبح الوجهة جاهزة لدخول المشهد السياحي.

وحول خطط ترويج السعودية للعلا كوجهة سياحية عالمية، قال فيليب جونز: بدأنا بالفعل الحديث عن العلا في السوق الفرنسي، والذي يعد أحد الأسواق ذات الأولوية لدينا، ونظمنا العام الماضي معرضًا عن العلا في معهد العالم العربي، وكان ناجحًا جدًا، ونحن نعمل على زيادة عدد الحملات الترويجية، والندوات عبر الإنترنت، والاجتماعات مع متخصصي السياحة الفرنسيين، ونحن نتقدم بشكل تدريجي للترويج لهذه الوجهة، لكننا مقتنعون بأنه مع انتعاش السياحة الدولية، ستستجيب السوق الفرنسية بسرعة كبيرة.

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