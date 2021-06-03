خزينة النصر تنتعش بنصف مليون ريال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي النصر اليوم الخميس، عن تقديم رجل الأعمال مسفر المطيري العضو الذهبي في النادي دعمًا ماليًا قدره 500 ألف ريال.

النصر يثمن دعم المطيري

وذكر الحساب الرسمي للعالمي عبر “تويتر” أن مجلس إدارة العالمي ثمن هذه المبادرة وتوجه بالشكر إلى العضو الذهبي مسفر المطيري على دعمه لخزينة النادي.

وسبق للنادي العاصمي أن أعلن عن تلقي خزينته دعمًا من العضو الذهبي عبداللطيف الشثري قدره مليون ريال.

وكان العالمي أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 محتلًا المركز السادس في جدول الترتيب بعد الخسارة من نادي الاتحاد بهدفين لهدف بالجولة الـ30 والأخيرة مساء الأحد الماضي.

العالمي يبحث المشاركة بـ البطولة العربية

وفي سياق آخر، ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر يبحث المشاركة في البطولة العربية بالعام المقبل وذلك نظرًا لغياب الفريق عن المشاركة في دوري أبطال آسيا النسخة المقبلة.

وكانت إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر بحثت مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة البرازيلي مانو مينيز مشاركة العالمي، بالبطولة العربية في الموسم المقبل، وذلك لخلق حالة من التنافس والحافز لدى الفريق في ظل غيابه الآسيوي بحسب “الميدان الرياضي”.

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