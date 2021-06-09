خطأ طبي يهدد حياة الفنانة فاطمة كشري

المواطن - متابعة

شهدت الساعات الماضية في مصر تطورات كبيرة في حالة الفنانة فاطمة كشري بعد أن تعرضت لخطأ طبي بعد أن أجرت عملية جراحية خلال الأيام الماضية.

وبحسب تقارير مصرية، تواصل نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مع فاطمة كشري لمعالجتها وتعهد النقيب بأنه لن يتركها في أزمتها رغم أنها ليست عضوة بالنقابة، وسيتم عرضها على جراح كبير حتى يُعالج الخطأ الذي تعرضت له.

جراحة:

وكانت الفنانة فاطمة كشري، قد خضعت الأيام الماضية لعملية جراحية بعد تعرضها لوعكة صحية، وعانت بعدها من خطأ طبي، واكتشفت أنها وقعت ضحية لخطأ طبي فادح، بعد أن زادت آلامها خلال الأيام الماضية.

وبدأت القصة عندما شعرت “كشري”، بإعياء شديد قبل 3 أشهر، وخضعت لعملية “فتاق”، وبعد مرور 4 أيام على تلك الجراحة، فوجئت الفنانة بوجع غريب يشبه الورم بجانب مكان العملية، لتذهب إلى الطبيب وتخضع لعملية جراحية أخرى، وتكتشف أن الطبيب نسي بداخلها “شاشًا طبيًّا” تسبب لها في هذه المعاناة.

وأشارت الفنانة فاطمة كشري في تصريحات صحفية، إلى أنها تواصلت مع نقابة المهن التمثيلية، لمساعدتها ولكن لم يهتموا بها، وذلك لأنها ليست عضوًا في النقابة.

رحلة الفنانة فاطمة كشري:

“كشري” تعتبر من أشهر الكومبارسات، إذ قدمت في السينما والتليفزيون عددًا من الأدوار الشهيرة، واسمها الحقيقي فاطمة السيد عوض الله، واكتسبت اسم شهرتها من عربة الكشري التي كانت تمتلكها وزوجها.

ودخلت الفنانة فاطمة كشري الفن عن طريق الصدفة، ففي أحد الأيام كانت عائدة لمنزلها، وكان يتم تصوير أحد الأعمال الفنية، ووقفت لبضع دقائق للمشاهدة، وطلبت من الموجودين أن تظهر بالعمل، ليدلها أحدهم على مكتب للكومبارس.

وفي عام 1989، ظهرت فاطمة كشري للمرة الأولى في أعمال فنية، وكان ذلك بفيلمي “صراع الأحفاد” و”كتيبة الإعدام” ضمن مجاميع الكومبارس، وقالت إن أول أجر حصلت عليه هو 10 جنيهات، أما أول أعمالها بالدراما التليفزيونية كان من خلال مسلسل “دهب قشرة” عام 2001.

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