خطة الهلال تُنهي مسيرة جوميز

المواطن - محمد سمعه

رغم أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي جوميز ساهم بشكل كبير في تتويج الهلال بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021، لكن مصيره لا يزال غامضًا مع الزعيم قبل بدء الموسم الجديد.

ونجحت إدارة الهلال في التعاقد مع المالي موسى ماريغا صاحب الـ30 عامًا قادمًا من صفوف نادي بورتو البرتغالي لتعزيز خط الهجوم بالأزرق.

الهلال لن يكتفي بضم موسى ماريغا

ولكن يبدو أن إدارة الهلال لن تكتفي بضم موسى ماريغا حيث ترغب في ضم مهاجم شاب يساند اللاعب المالي وصالح الشهري في خط هجوم الفريق الأول، في إطار خطة إدارة فهد بن نافل والمدرب ليوناردو جارديم للنزول بأعمار اللاعبين.

ويعني هذا أن جوميز صاحب الـ35 عامًا قد لا يشارك بصورة أساسية مع الفريق بالموسم المقبل، أو يرحل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث ستنتهي مسيرته مع الزعيم في ظل اهتمام بعض الأندية الفرنسية ونادي إنتر ميامي الأمريكي بالتعاقد معه.

ألقاب جوميز مع الهلال

اللاعب الفرنسي انضم إلى الهلال في عام 2018 قادمًا من نادي غلطة سراي التركي وحقق مع الزعيم لقبين ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بجانب الفوز بلقب كأس الملك موسم 2019/2020 ولقب دوري أبطال آسيا في عام 2019.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لخوض 5 مباريات ودية في معسكره الإعدادي للموسم الجديد بـ النمسا.

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