خطوات إنهاء مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

نشرت منصة أبشر مقطع فيديو توضيحيًا شرح خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا من خلال المنصة.
تعرّف على خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر
https://t.co/Qs5n5PEPGe #أسهل_أسرع pic.twitter.com/0gZeCJVEI5
— أبشر (@Absher) June 15, 2021
خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا:
وأوضحت المنصة عبر الفيديو المنشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات المبايعة والتي جاءت كالآتي:
1- افتح منصة أبشر.
2- اختر خدمة مبايعة مركبات.
3- اختيار المركبة المراد بيعها.
4- إدخال بياناتك.
5- رفع الطلب.
وبحسب الفيديو التوضيحي لخدمة بيع المركبات إلكترونيًا يأتي في المرحلة الثانية دور المشتري ويقوم بالخطوات التالية:
1- فتح حسابه من منصة أبشر.
2- قبول الطلب.
3- إدخال البيانات.
4- تحويل قيمة السيارة إلى حساب في البنك الوسيط.
5- التأمين على السيارة.
6- تسديد رسوم نقل الملكية.
7- اختيار إتمام المبايعة.
وبعد تسليم السيارة تحول قيمة السيارة للبائع وتوصل للمشتري استمارة السيارة.
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