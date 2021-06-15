خطوات إنهاء مبايعة المركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر

الساعة 7:16 مساءً

المواطن - الرياض

نشرت منصة أبشر مقطع فيديو توضيحيًا شرح خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا من خلال المنصة.

خطوات خدمة مبايعة المركبات إلكترونيًا:

وأوضحت المنصة عبر الفيديو المنشور على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، خطوات المبايعة والتي جاءت كالآتي:

1- افتح منصة أبشر.

2- اختر خدمة مبايعة مركبات.

3- اختيار المركبة المراد بيعها.

4- إدخال بياناتك.

5- رفع الطلب.

وبحسب الفيديو التوضيحي لخدمة بيع المركبات إلكترونيًا يأتي في المرحلة الثانية دور المشتري ويقوم بالخطوات التالية:

1- فتح حسابه من منصة أبشر.

2- قبول الطلب.

3- إدخال البيانات.

4- تحويل قيمة السيارة إلى حساب في البنك الوسيط.

5- التأمين على السيارة.

6- تسديد رسوم نقل الملكية.

7- اختيار إتمام المبايعة.

وبعد تسليم السيارة تحول قيمة السيارة للبائع وتوصل للمشتري استمارة السيارة.

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