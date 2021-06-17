خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي عبر توكلنا

المواطن - الرياض

تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الأولى 1442، عبر موقع المركز الوطني للقياس (قياس) برقم الهوية، كما ستعلن النتائج على تطبيق توكلنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج التحصيلي

1- تحميل تطبيق توكلنا

2- التسجيل في التطبيق

3 – تسجيل الدخول في التطبيق، حيث تظهر النتيجة فور دخولك على التطبيق على شكل إشعار.

أهمية اختبار التحصيلي عبر قياس

يذكر أن اختبارات التحصيلي هي اختبارات لقياس مدى استيعاب الطالب لما درسه على مدار السنوات الثلاث بالثانوية العامة في التخصصات النصرية والعلمية.

ويتم توزيع الأسئلة بواقع 50% لمقررات الصف الثالث الثانوي، بينما الصف الثاني الثانوي 30% والصف الأول الثانوي 20%، وهو اختبار مدته ساعتان في اختبار مقسم إلى 5 أقسام، بحيث يستغرق كل قسم منهم 25 دقيقة.

يذكر أن تطبيق توكلنا أوضح في وقت سابق، رداً على استفسار أحد الطلاب حول طريقة الاستعلام عن نتيجة التحصيلي بالقول إنه يمكن الدخول على تطبيق توكلنا ثم الانتقال إلى الشاشة الرئيسية وفور رصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم و التدريب سوف ينبه المستخدم ويظهر نافذة منبثقة فيها نوع الاختبار و النتيجة.

وأضاف التطبيق : “سوف تختفي النتيجة بعد الضغط على موافق ومعرفة نتيجة الاختبار”.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة