خطوات التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر توكلنا

المواطن - الرياض

أوضح تطبيق توكلنا طريقة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر التطبيق.

خطوات التسجيل:

وذكر التطبيق، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه يتم أولًا التوجه إلى الخدمات ثم الضغط على التبرع بالأعضاء ثم قراءة الشروط والأحكام والضغط على التسجيل ثم إكمال بيانات التسجيل، وبعدها تحديد نوع التبرع والضغط على تقديم.

أما الخطوة الرابعة فهي الضغط على تأكيد ثم التسجيل بنجاح، وأخيرًا يمكن استعراض التفاصيل، ويمكن استعراض بطاقة التبرع ويمكن الإلغاء عبر الضغط على إلغاء التبرع.

194 ألفًا:

وأعلن تطبيق توكلنا عن تجاوز عدد المُسجلين في برنامج التبرع بالأعضاء عبر التطبيق والموقع الإلكتروني 194 ألفًا من المواطنين والمقيمين، منذ إتاحة هذه الخدمة عبر المنظومة قبل نحو 26 يومًا.

ويعكس هذا الرقم الاهتمام الإنساني المتنامي من قبل أفراد المجتمع تجاه مرضى الفشل العضوي النهائي، واستشعارهم لمعاناة تلك الفئة وحاجتها إلى من يفتح لها نافذة أمل لإنهاء معاناتها.

توكلنا:

وأظهرت بيانات المُسجلين في برنامج زراعة الأعضاء عبر تطبيق (توكلنا) وموقعه الإلكتروني تقارب نسبة النساء والرجال، وفيما تجاوز عدد المتبرعين الإناث أكثر من 93 ألفًا تخطى عدد المتبرعين الذكور 100 ألف، وكانت نسبة السعوديين منهم 84% والمقيمين 16%.

وكان من اللافت أن عدد المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 30 عامًا تجاوز 97 ألفًا من الشباب والشابات، ما يؤكد أن الجميع بمختلف فئاتهم العمرية استشعروا أهمية هذا العمل الإنساني النبيل في إنقاذ حياة المرضى ومنحهم فرصة الحياة بشكل أفضل؛ اقتداءً منهم بمبادرة القيادة الكريمة في هذا الصدد وتفاعلًا معها.

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