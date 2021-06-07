خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد لمكاتب تأجير السيارات

المواطن - الرياض

سلط المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل، صالح الزويد، الضوء على خطوات التسجيل ومزايا العقد الإلكتروني الموحد الذي تم إلزام مكاتب تأجير السيارات بتطبيقه، لحفظ حقوق جميع الأطراف والمتطلبات القانونية.

فيديو | "النقل" تلزم مكاتب تأجير السيارات بالعقد الإلكتروني الموحد عبر بوابة "تأجير".. و الهيئة العامة للنقل: العقد سيحفظ حقوق الأطراف وجميع المتطلبات القانونية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/JdHsNnWvTS — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) June 7, 2021

العقد الموحد:

وأكد الزويد، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن العقد الموحد سيضمن رفع مستوى الخدمة بقطاع تأجير السيارات، ويحفظ حقوق المستثمر والمستأجر الذي يضمن الحصول على سيارة مرخصة سارية التأمين والتزامات المستأجر وشروط تسليم المركبة ومعالجة حالات تأخير تسليمها.

4 مراحل:

ولفت إلى أن تطبيق القرار سيكون على أربع مراحل للفئة “د” وتطبق في 15 ذي الحجة، ويليها المرحلة الثانية لمنشآت التأجير المصنفة ضمن الفئة “ج”، ومن المقرر إعلان الفئات الأخرى في وقت لاحق.

واستكمل الزويد، أن العقد المشار إليه هو عقد موحد مكتمل المتطلبات القانونية وموضع الجهات الحكومية ذات العلاقة وما يتعلق بتأمين ونظام المرور بما يحفظ حقوق العملاء والمستثمرين في ذلك القطاع الذي يشهد إقبالًا كبيرًا.

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