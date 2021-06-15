خطوات تعديل المؤهل الدراسي في الأحوال المدنية عبر منصة أبشر

المواطن - الرياض

أعلنت الأحوال المدنية عن توفير خدمة جديدة يمكن من خلالها تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا عبر منصة أبشر أفراد.

تسهيلات جديدة من الأحوال المدنية:

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم توفير خدمة طلب تعديل المؤهل الدراسي الآلية من خلال خدمة الرسائل والطلبات عبر منصة أبشر الإلكترونية.

ونوهت الوكالة، بأنه على الراغب في تعديل المؤهل الدراسي إلكترونيًا اختيار متطلبات الخدمة وإرفاق صورة من المؤهل الدراسي.

ومؤخرًا دشّنت الأحوال المدنية مكتبها النسوي في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، حيث تم إدراج المكتب في نظام المواعيد الإلكترونية على منصة وزارة الداخلية “أبشر” لاستقبال طلبات المستفيدات.

خدمات شاملة للنساء:

ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة للنساء، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، ويقوم بتشغيله كوادر وطنية مؤهلة، وذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين، وتسهيل الإجراءات على الجميع لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وبما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

خدمة تعديل المؤهل الدراسي اصبحت إلكترونية من خلال خدمات ⁧#الاحوال_المدنية⁩ عبر منصة ⁧#ابشر⁩ أفراد pic.twitter.com/y62TldJWw4 — الأحوال المدنية (@AhwalKSA) June 15, 2021

شارك الخبر





مقالات ذات صلة



