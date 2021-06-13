دراجو الدفاع المدني يحققون المركز الرابع في بطولة القطاعات العسكرية

المواطن - الرياض

حقق فريق المديرية العامة للدفاع المدني المركز الرابع في بطولة القطاعات العسكرية لسباق الدراجات بنسخته الأولى على مستوى المملكة والذي نُظم برعاية الاتحاد السعودي للدراجات أمس السبت 12 يونيو 2021 م

وتأتي مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني ضمن فرق القطاعات العسكرية المشاركة في البطولة ؛ حيث شارك من المديرية العامة للدفاع المدني كلا من :

عبدالله أحمد عسيري

عبدالرحمن عبدالله الغامدي

مصطفى حسن الضؤ

محمد حسن القصيمي

وانطلقت أمس السبت سباقات القطاعات العسكرية على مستوى المملكة بنسخته الأولى في العاصمة الرياض تحت شعار⁧‫جنودنا في قلوبنا‬⁩ بمشاركة 13 فريق ، وحضور أبناء الشهداء ؛ حيث أطلق إشارة البدء أحد أبناء الشهداء بحضور رئيس⁧‫الاتحاد السعودي للدراجات‬⁩ ‏أ. عبدالله الوثلان وأ. سعود العويس رئيس مجلس إدارة جمعية ذوي شهداء الواجب . ‬⁩

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