دراسة: لقاحا فايزر وموديرنا قد يوفران الحماية من كورونا مدى الحياة

المواطن - متابعة

قالت دراسة حديثة إن لقاحي فايزر وموديرنا قد يوفران حماية مدى الحياة ضد فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدراسة التي نشرت اليوم الاثنين إلى أن الأشخاص الذين تلقوا أيًا من الجرعتين، والتي تستخدم تقنية mRNA، كانت لديهم استجابات مناعية قوية ومستمرة، كما أنتجت اللقاحات مستويات عالية من الأجسام المضادة ضد ثلاثة أنواع من الفيروس.

لقاحا فايزر وموديرنا يوفران المناعة الطويلة

وقالت الدراسة إن متلقي لقاح فايزر أو لقاح موديرنا يمكن أن يتمتعوا بمناعة طويلة الأمد لسنوات أو ربما لبقية حياتهم، وقد لا يحتاجون حتى إلى لقاحات معززة، حسبما ذكرت صحيفة The New York Times.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور علي اليبيدي، اختصاصي المناعة في جامعة واشنطن: “إنها علامة جيدة على مدى قوة مناعتنا من هذا اللقاح”.

والدراسة التي نشرت اليوم الاثنين في مجلة Nature، ذكرت أنه تم إخضاع 14 شخصًا للاختبار وهم تلقوا جرعتين من لقاح فايزر من بينهم ثمانية أشخاص أصيبوا سابقًا بكورنا.

ودرس الباحثون العقد الليمفاوية، التي تنتج نوعًا من خلايا الجهاز المناعي تعرف باسم خلية الذاكرة “ب” التي تحبس سطح مسببات الأمراض الغازية وتميزها لتدميرها بواسطة الخلايا المناعية الأخرى.

لقاح كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

من جهة أخرى بدأت صحة الرياض في إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من (12-18) سنة بالتاريخ الميلادي وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

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