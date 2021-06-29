درجات الحرارة خلال مايو تسجل الأعلى لنفس الشهر منذ 1991

المواطن - الرياض

أعلنت إدارة خدمات المناخ بالمركز الوطني للأرصاد عن متوسط درجات الحرارة لشهر مايو لهذا العام.

وأوضحت الأرصاد، عبر حسابها بموقع تويتر، أن درجات الحرارة في مايو سجلت الأعلى لنفس الشهر منذ عام 1991م.

ارتفاع الحرارة:

وكان مجلس شؤون الأسرة قد نصح بأربع طرق لحماية أفراد الأسرة من درجات الحرارة العالية خلال فترة الصيف، تشمل شرب السوائل وتغطية الرأس واستخدام الواقي الشمسي.

وقال مجلس شؤون الأسرة، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن حماية أفراد الأسرة من حرارة الصيف تكون بالإكثار من شرب السوائل، والتقليل من استخدام الأجهزة المولدة للحرارة، وزراعة الأشجار في مساحات المنزل الممكنة، واستخدام الواقي الشمسي وتغطية الرأس وارتداء النظارة الشمسية.

وأشار المجلس إلى أن درجات الحرارة ترتفع في بعض مناطق المملكة خلال أيام الصيف، وتقع على الأسرة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة أفرادها.

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