دعوات بالشفاء العاجل لـ خالد سامي

المواطن - الرياض

دعا مواطنون ومقيمون بالشفاء العاجل للفنان خالد سامي الذي يتعرض لأزمة صحية كبيرة.

وكانت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي قد كشفت عن آخر مستجدات وضعه الصحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر أزمة صحية تعرض لها.

حالته للأفضل:

وكتبت العتيبي، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: للاطمئنان عن حالة خالد سامي، ما زال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله.

انتكاسة صحية:

وكان الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية لزراعة كبد، وعلى إثرها توقف قلبه مؤخراً عن العمل، ولكن استطاع الأطباء إعادته للحياة بطرق إنعاش مختلفة، وكتب تركي ابن الفنان السعودي الشهير تفاصيل ما مر به والده طالباً من محبيه الدعاء.

نبذة عن حياة الفنان:

وُلد خالد سامي بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، انطلق في أواخر السبعينيات من القرن الماضي، قدمه الممثل محمد الكنهل كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

كان أول عمل لخالد سامي والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج أوراق ملونة وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعًا منفردًا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.

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