دلتا تنتشر وجنوب إفريقيا تشدد القيود

المواطن - متابعة

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أمس الأحد، أن بلاده ستشدد قيود منع انتشار فيروس كورونا المستجد لـ14 يومًا، بعد أن فشلت إجراءات الاحتواء الحالية في منع زيادة الإصابات.

قيود إضافية:

وقال رامافوزا في خطاب للشعب: “القيود الإضافية ضرورية.. سنضع هذه القيود الإضافية خلال الأيام الـ14 المقبلة”.

حظر:

وبموجب الإجراءات المعلنة، سيتم حظر جميع التجمعات، وسيكون هناك حظر تجول من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 4 صباحًا، كما سيتم حظر بيع الكحول.

وحذر الرئيس من أن الانتشار السريع لمتغير دلتا أمر خطير للغاية، لافتًا إلى أن بلاده استلمت 1.4 مليون جرعة من لقاح “فايزر” عبر مبادرة “كوفاكس”.

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