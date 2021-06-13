دليل يقرب خليفة الدوسري من النصر

المواطن - محمد سمعه

دخل ناديا الهلال والنصر في منافسة قوية مؤخرًا، وذلك للتعاقد مع اللاعب خليفة الدوسري مدافع الفريق الكروي الأول بنادي القادسية، ولاعب المنتخب السعودي الأولمبي.

ونجح الدوسري صاحب الـ22 عامًا في التألق مع القادسية مؤخرًا قبل هبوطه لـ دوري الدرجة الأولى السعودي، كما يُعد واحدًا من اللاعبين المتوجين ببطولة كأس أمم آسيا للشباب تحت 19 سنة، ومتواجد حاليًا بمعسكر الأخضر الأولمبي في إسبانيا.

جمهور النصر يتحدث عن اقتراب خليفة الدوسري من النادي

وتداول جمهور النصر عبر “تويتر” صورة من سناب شات اللاعب خالد الغنام لاعب النصر والمتواجد في معسكر الأخضر الأولمبي، مع الدوسري، مما أثار الجدل حول اقتراب مدافع نادي القادسية من الانضمام للعالمي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشار الجمهور النصراوي إلى أن تداول هذه الصورة، في التوقيت الحالي، يشير إلى اقتراب الدوسري من الانضمام للنصر.

ويبحث نادي النصر التعاقد مع مدافع، وذلك بعد رحيل المدافع البرازيلي مايكون.

منافسة قوية بين الهلال والنصر

كما يرغب الهلال في تدعيم صفوفه الدفاعية بمدافع شاب، وذلك بعد التعاقد مع حمد اليامي ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي القادسية.

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