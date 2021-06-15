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دمج التقاعد مع التأمينات يوحد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين
النحاس رفع الشكر والتقدير لمقام الملك سلمان وولي العهد على القرار

دمج التقاعد مع التأمينات يوحد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين

2021/06/15
الساعة 11:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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دمج التقاعد مع التأمينات يوحد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين
المواطن - الرياض

تقدم محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد طلال النحاس بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على قرار دمج التقاعد في التأمينات.

مظلة موحدة: 

وأكد النحاس، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن ذلك يساهم في توحيد مظلة الحماية التأمينية ويحقق صالح العاملين في القطاعين العام والخاص.

ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم- عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، على دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الترتيبات الواردة في القرار.


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