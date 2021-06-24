دوري أبطال آسيا يُثير الجدل بين جماهير الهلال والنصر

المواطن - مروة نبيل

دخلت جماهير الهلال والنصر في مناوشات عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بسبب بطولات الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال والنصر في دوري أبطال آسيا

وأثار الإعلامي عبدالرحمن الفريح حالة من الجدل بتعليقه على بطولات الهلال ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، مدافعًا في الوقت ذاته عن مشاركة النصر في كأس العالم للأندية عام 2000.

وقال الفريح عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “دوري أبطال آسيا بدأ عام 2003.. الأشقاء في الهلال يقولون أنهم حققوه 3 مرات.. كيف ومتى وعام كم ما أدري اسألوهم؟!”.

وأضاف: “يسألني يقول: هل النصر حقق دوري أبطال آسيا عندما ذهب إلى العالمية في البرازيل عام 2000.. رديت عليه وقلت: البطولة ولدت عام 2003 ولم تولد عندما ذهب النصر للعالمية وقتها بعد أن حقق بطولتين آسيوية كأس الكؤوس وأتبعها بالسوبر”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدات عبدالرحمن الفريح على “تويتر”، حيث أعربت الجماهير النصراوية عن سعادتها وأكدت تفوق العالمي قاريًا، فيما أكد مشجو الهلال أن فريقهم الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية؛ وطالبوه بالحياد.

الفريقان في نسخة 2021

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري الأبطال 2021 كمتصدر مجموعته برصيد 11 نقطة، فيما صعد الهلال بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد تراكتور الإيراني، فيما يواجه الهلال فريق الاستقلال على ملاعب محايدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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