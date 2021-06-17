دولة عربية تواجه الغش في امتحانات الشهادة الثانوية بحجب الإنترنت

المواطن - متابعة

قررت السودان قطع شبكة الإنترنت لمدة ثلاث ساعات يوميًا، اعتبارًا من السبت المقبل، خلال فترة خضوع الطلاب لامتحانات الشهادة الثانوية، خاصة أن الامتحانات تمتد لنحو أسبوعين.

مواجهة غش امتحانات الشهادة الثانوية:

ولجأت الحكومة السودانية إلى قطع خدمة الإنترنت عقب ظهور حالات غش واسعة في امتحانات الشهادة الثانوية، العام الماضي، من خلال تبادل الأسئلة والأجوبة بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

الاتصالات تعترض:

وأوضح مصدر حكومي من وزارة الاتصالات، أن وزير الاتصالات اعترض على قطع الإنترنت، لكن هناك إصرارًا كبيرًا من وزارتي التربية والداخلية على إيقاف الخدمة، أثناء جلوس الطلاب لاجتياز الامتحانات”، بحسب سكاي نيوز.

وأشار المصدر إلى أن الوزارتين تبرران اتخاذ القرار بـ”وجود ضعف أمني في بعض المناطق”، لكن الوزير أشار في تقرير قدمه لمجلس الوزراء، إلى أن حجب الخدمة “يدخل ضمن نطاق قضايا حقوق الإنسان”.

وذكر المصدر أن اللجنة العليا لامتحانات الشهادة السودانية أوصت بحجب خدمة الإنترنت، لمنع حالات الغش في الامتحانات، من خلال إصدار قرار بواسطة النائب العام وتعهدت اللجنة لوزارة الاتصالات بـ”عدم تكرار هذه الإجراءات العام المقبل”.

وأكد المصدر الحكومي أنه أصبح في حكم المؤكد أن يجري قطع الإنترنت، اعتبارًا من السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت السودان”.

وتابع: “نتوقع صدور أمر من النيابة العامة لشركات الاتصالات بإيقاف الخدمة، للحفاظ على امتحانات الشهادة الثانوية من حالات الغش عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

تعطيل الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني:

فيما أثار القرار حالة الغضب، تعود إلى أنه سيؤدي كذلك إلى تعطيل الخدمات المصرفية والدفع الإلكتروني، وغيرها من الأنشطة والأعمال، خصوصًا أن الساعات الثلاث المحددة تعد من أكثر الأوقات حيوية في يوم العمل السوداني.

ويشترك نحو 20 مليون شخص في السودان في خدمة الإنترنت، عبر شبكات الهواتف النقالة.

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