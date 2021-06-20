ديباي بعد انضمامه لـ برشلونة: حلمي أخيرًا تحقق

المواطن - محمد سمعه

علق اللاعب الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي برشلونة الإسباني الجديد على انضمامه للنادي الكتالوني مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهولندي وهو يقول: ” أخيرًا حلمي تحقق، أنا متشوق للعب أول مباراة مع برشلونة بحضور الجماهير، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا عن آخره”.

وأضاف نجم ليون الفرنسي السابق: ” أود شكر رئيس النادي خوان لابورتا والمدرب رونالد كومان على إتمام الصفقة، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي من أجل برشلونة”.

ديباي لاعبًا في برشلونة لمدة موسمين

وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن ديباي سيظل لاعبًا في البارشا حتى نهاية موسم 2022/ 2023.

وسبق لـ النجم الهولندي صاحب الـ27 عامًا، اللعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي وبي إس في آيندهوفن الهولندي قبل الانتقال لنادي ليون.

وجاء انضمام اللاعب الهولندي لصفوف برشلونة ، كصفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ليون بنهاية موسم 2020/ 2021.

برشلونة في وضع كارثي

ومن ناحية أخرى، يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يعيش وضعًا كارثيًا بعد التعاقد مع ديباي قادمًا من ليون.

وبحسب صحيفة ” الموندو ديبورتيفو” الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أكد على وجود ديون قيمتها مليار دولار أمريكي مضيفًا أن الأوضاع المالية بالنادي أسوأ مما كان يتخيل.

وأكد لابورتا على أن التلاعب المالي في النادي منتشر بشكل كبير مضيفًا أن بعض الموظفين والإداريين في النادي كانوا يأخذون رواتب لا يستحقونها، مما أدى لوجود فجوة بين الرواتب وصلت إلى 650 مليون يورو.

وكانت تسريبات صحفية كشفت أن برشلونة دفع للأرجنتيني ليونيل ميسي في عهد الرئيس السابق جوزيب بارتوميو، مبلغًا ماليًا خرافيًا وصل إلى 555 مليون يورو بعقده الجديد وذلك من أجل التجديد مع البارشا.

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