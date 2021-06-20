ديباي بعد انضمامه لـ برشلونة: حلمي أخيرًا تحقق

علق اللاعب الهولندي ممفيس ديباي لاعب نادي برشلونة الإسباني الجديد على انضمامه للنادي الكتالوني مؤخرًا.
ونشر الحساب الرسمي لـ برشلونة عبر “تويتر” مقطع فيديو للاعب الهولندي وهو يقول: ” أخيرًا حلمي تحقق، أنا متشوق للعب أول مباراة مع برشلونة بحضور الجماهير، وأتمنى أن يكون الملعب ممتلئًا عن آخره”.
وأضاف نجم ليون الفرنسي السابق: ” أود شكر رئيس النادي خوان لابورتا والمدرب رونالد كومان على إتمام الصفقة، وأتطلع لتقديم أفضل ما لدي من أجل برشلونة”.
ديباي لاعبًا في برشلونة لمدة موسمين
وذكر الموقع الرسمي لـ برشلونة عبر الإنترنت أن ديباي سيظل لاعبًا في البارشا حتى نهاية موسم 2022/ 2023.
برشلونة في وضع كارثي
وكانت تسريبات صحفية كشفت أن برشلونة دفع للأرجنتيني ليونيل ميسي في عهد الرئيس السابق جوزيب بارتوميو، مبلغًا ماليًا خرافيًا وصل إلى 555 مليون يورو بعقده الجديد وذلك من أجل التجديد مع البارشا.
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